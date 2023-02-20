أسباب حدوث الزلازل .. محاضرة علمية لـ فاروق الباز بجامعة سوهاج

يستضيف المؤتمر العلمي الثامن لشباب الباحثين "الدولي الثالث" الذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج للعام الثاني علي التوالي عالم الفضاء المصري الأمريكي الدكتور فاروق الباز.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على استضافة العلماء والخبراء لتبادل الخبرات ولنقل المعرفة لشباب الباحثين في مختلف المجالات.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أن الدكتور فاروق الباز سوف يعقد حلقة نقاشية عن اهم الموضوعات العلمية المطروحه علي الساحه تحت عنوان "أسباب حدوث الزلازل علي سطح الارض".

وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الذي سوف يعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٢ فبراير بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد في تمام الساعة السادسه عبر تطبيق zoom.

وأضاف النعماني انه تم إستضافة العالم الكبير العام الماضي و تحدث عن "الأسباب وراء نجاح برنامج ابولو لوكالة ناسا"حيث شهد اللقاء اقبالًا ومشاركة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين من مختلف الجامعات المصرية.