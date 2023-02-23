المسلماني : بورسعيد الجديدة عالمية ونموذج عظيم للمدن التكنولوجية

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني عن مدينة بورسعيد الجديدة، قائلا:"المدينة تقع في شرق بورسعيد وفي شبه جزيرة سيناء، وهي مدينة عالمية على أرض مصر".

وأكمل: المدينة شاملة، تضم مشروعات سياحية وبها 12 حي سكني بمساحة تصل إلى أكثر من 19 ألف فدان، بالإضافة إلى منتجعات وفنادث عالمية ومهبط للطائرات.

وأضاف المسلماني" خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة الحياة، أن المدينة تتيح الاستثمارات في كافة المجالات، فهي تنتمي لمدن الجيل الرابع، وهي بمثابة نموذج هام للمدن المتطورة، وتضم جامعة تكنولوجية.

وأوضح أن بها 200 ألف فرصة عمل دائمة للمواطنين، فهي نموذج عظيم لصناعة المدن التكنولوجية.