استفادة المنظمات النقابية المصرية من أنشطة العمل الدولية

التقى محمد جبران ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛ اريك أوشلان المدير العام لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لدعم الانشطة المشتركة بين الاتحاد العام ونقاباته ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .

وتم الاتفاق على وضع خطة للعمل المشترك للفترة المقبلة بين الاتحاد العام والمنظمة ترتكز على زياد استفادة المنظمات النقابية من الانشطة المتعددة التى تقوم بها المنظمة.

حضر اللقاء وفاء اسامة مسؤول الانشطة العمالية ؛ وسارة صبرى ، مديرة المشروعات بالمنظمة

في مستهل كلمته رحب"جبران" بوفد المنظمة معبراً عن سعادته بهذا اللقاء المهم ،مشددا على أهمية التنسيق مع المنظمة وضرورة تدريب النقابيين وخصوصاً ان 80% منهم جدد تم انتخابهم فى الدورة الجديدة 2022/2026.

و أشار "جبران" الى أنه حريص على وجود علاقة جيدة مع اتحاد الصناعات ، ويؤمن بان التعاون بين اطراف العمل يصب فى مصلحة العامل؛ وأن العلاقة الجيدة تخدم تحقيق الحقوق المشروعة للعمال ، تابع رئيس الاتحاد ؛ أنه تم زيادة عدد النقابات المنضمة الى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من 25 نقابة الى 27 نقابة يمثلون العمال بكافة القطاعات فى مصر ؛ وان الاتحاد العام يرحب بإنضمام اى نقابة عامة الى الاتحاد العام، ونقدم خدمات ولدينا مؤسسات متعددة لخدمة العمال .

وأشار الى الأزمة الاقتصادية التي تواجة سكان العالم بسبب ارتفاع معدل التضخم؛ وبالتالي زيادة الأسعار علي مواطني تلك الشعوب. وقال : إن الدولة المصرية وضعت حدا أدنى للاجر لمواجهة التضخم؛ دون وضع أى استثناءات بالنسبه للحد الادني.

من جانبه اوضح اريك أوشلان : ان منظمة العمل الدولية هى منظمة ثلاثية الاطراف ولديها علاقات جيدة بالطبع مع كافة اطراف العمل الثلاث ، وأنهم يقومون بالتنسيق مع الاتحاد العام والنقابات التابعة له من خلال الانشطة المتعددة التى يتم تنظيمها . وأثنى على الدرو المحورى للاتحاد العام؛ مشيرا إلي أن المنظمة تتطلع لتطوير التعاون مع الاتحاد وبناء القدرات للنقابيين.

ونحن هنا لنستجيب لطلباتكم وليس لأن تستجيبوا لطلباتنا ، ذاكرا أنه كان مسؤول عن مكتب انشطة اصحاب الاعمال قبل تولية مسئولية مكتب منظمة العمل بالقاهرة ، وقد ساهم فى تطوير البنية الداخلية لاتحاد الصناعات بشكل جيد .

من جانبها اعربت مدير الانشطة العمالية بالمنظمة عن ترحيبها بزيارة مقر الاتحاد العام والالتقاء برئيس الاتحاد لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، مشيرة الي أن مكتب الانشطة العمالية يعمل على مستويين الاول هو دعم المنظمات النقابية من خلال زيادة عضويتها وخاصة من المجموعات العمالية فى القطاعات غير التقليدية والمستوى.

والثانى يركز على مساهمة النقابيين فى وضع الخطط والسياسات المتعلقة بمنظماتهم النقابية وكيفية دعم القائد النقابى ليكون له رؤية مبنية على معرفة كافية وان يكون شريك ذو ثقل وقدرة على المساهمة فى الحوار الثلاثى للموضوعات ذات الصلة بعلاقات العمل .

شهد اللقاء حضور المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والكهربائية وسعيد رشوان مدير ادارة التعاون الدولى والتدريب وكارولين سمير ، وكيل ادارة التعاون الدولى والتدريب .

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