عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. سلمي أبو ضيف تخطف الانظار عبر إنستجرام

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت سلمي في الصورة بإطلالة متميزة وأنيقة، مرتدية جاكت كاروهات وشنطه من نفس الشكل، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

وتشارك سلمي أبو ضيف فى بطولة مسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور"  في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة

سلمى ابو ضيف إطلالة الفنانة سلمى أبو ضيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

66 ألف جنيه للدكتور المصري بالسعودية.. الأطباء تكشف عن رواتب أعضائها بالخارج

أطلق عليه العلماء الوحش.. تحذيرات من انفجار بركاني ضخم من تحت الماء

وسائل مواصلات وسكن بالمجان لهولاء الموظفين| تفاصيل

سقوط طائرة على متنها وزير الرياضة الإيراني

الأهلى وصن داونز سيتأهلان| إعلامي يزف بشرى لجماهير الأحمر.. فيديو

صفر افتراضي| تحرير 90 ألفا من الأمية.. ومكافآت مالية للمشاركين في المشروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبييض أسنانك بدون طبيب في دقيقتين ..أغربها بتناول هذه الفاكهة

جديدة ومميزة.. طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ

سريع المفعول ومجرب.. رجيم خارق يحول جسمك لماكينة حرق

كفاية عليه كلمة معلم.. جزار يثير الجدل بوضع فلوس على اللحمة| تفاصيل

فيديو

زلزال ضخم يضرب الصين.. وبيان عاجل من المسح الجيولوجي الأمريكية

مسيرة ناجحة أفسدها المرض.. تدهور الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

انخفاضات تلاحق أسعار الذهب والاستقرار يسيطر على الدولار

صقيع وبرد شديد.. تحذير من حالة طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ