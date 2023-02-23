بإطلالة أنيقة.. سلمي أبو ضيف تخطف الانظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت سلمي في الصورة بإطلالة متميزة وأنيقة، مرتدية جاكت كاروهات وشنطه من نفس الشكل، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

وتشارك سلمي أبو ضيف فى بطولة مسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة