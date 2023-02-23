تشكيل يوفنتوس لمواجهة نانت في الدوري الأوروبي

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة نانت الفرنسي، في إياب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل يوفنتوس

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي..

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمر - ساندرو - دي تشيليو

خط الوسط: لوكاتيلي - رابيو - فاجيولي

خط الهجوم: كوستيتيش -دي ماريا - كين

تشكيل نانت

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مباراة اليوم

وضم تشكيل نانت كلا من..

في حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: سينتونزي - جيروتو - كاستيليتو - بالويس

خط الوسط: تشيريفيلا- موسى سيسوكو- موليت

خط الهجوم: بلاس - ديلورت- موسيس سيمون

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربعا مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق نانت.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله على ملعب فريق يوفنتوس.