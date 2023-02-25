عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

آلية تنظيم الرقابة على نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. القانون يوضح

صدى البلد

نص قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

اختصاصات الوحدة

 

وتختص الوحدة بتنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر*، ولها في سبيل ذلك وعلى الأخص ما يلي:

 - وضع شروط الحصول علي ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط الحصول علي ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي تلك التراخيص.

 - وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به والقواعد والمعايير اللازمة لمزاولتها نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به أو القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاطي كل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة بـه.

 - وضع ضوابط مساهمة الجمعيات الأهلية في الشركات التي تعمل في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر*.

 - الحصول على البيانات والمعلومات عن ذلك النشاط الذي تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإعداد الدراسات المرتبطة به وإصدار التقارير والإحصاءات الخاصة به.

 - متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لهذا النشاط، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزاماتهم بأحكام هذا القانون وبالقواعد والمعايير التى تضعها الوحدة.

 - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال مزاولتها لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر*.

 - عرض تقارير المتابعة على رئيس الهيئة متضمنة التوصيات اللازمة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لأحكام هذا القانون أو التى لا تلتزم بقواعد ومعايير مزاولة النشاط.

 - التنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في تطوير نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر* وإدارة المخاطر المرتبطة به والعمل على تماثل قواعد وضوابط ممارسة النشاط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة للنشاط.

المشروعات تمويل المشروعات ترخيص المؤسسات الأهلية المشروعات متناهية الصغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

ارتفاع جنوني لـ الدولار.. الأخضر يتصدر قائمة العملات العالمية اليوم

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

3.4 مليون مستفيد من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى أكتوبر الماضي

بالقانون.. 5 شروط لتأسيس شركة تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة

ترشيحاتنا

إيران تعلن تطوير صاروخ كروز بعيد المدى | شاهد

أحمد حمدي يستعرض أبرز مانشيتات صحافة اليوم مع جابر القرموطي

متى ليلة النصف من شعبان 2023 ؟.. 3 أعمال لاغتنام أجرها

قبل 24 ساعة من موعدها.. ما السر وراء إلغاء نيبال زيارة رئيس CIA؟.. ولماذا تغضب واشنطن من الصين؟

بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

مرحلة التوازن تقترب.. انخفاض أسعار الدواجن حال زيادة الإنتاج المحلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الصيف.. خبير تغذية يكشف عن الفواكه الشتوية المفيدة

مخلل الباذنجان المسلوق.. بوصفة جديدة

ظهور الشعر الأبيض علامة إصابتك بهذه الأمراض.. لن تتوقعها

حقيقة الزلزال الجديد في مصر .. وإليك طرق الوقاية من مخاطره

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ