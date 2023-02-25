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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين سرقا باب حديدي من داخل عقار بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة باب حديدى  -  3 مفك - زرادية - مفتاح إطارات السيارات من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة باب حديدى  -  3 مفك - ذرادية - مفتاح إطارات السيارات من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

حيث تم ضبط شخصين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ، وبحوزتهما باب حديدى  -  3 مفك - ذرادية - مفتاح إطارات السيارات.

وبمناقشتهما اعترفا بقيامهما بسرقة الباب الحديدى من داخل أحد العقارات بدائرة القسم ، كما أضافا بقيامهما بسرقة (7 نوافذ وباب "الوميتال" - 4 أبواب حديدية ، جهاز "شفاط") ، وبيعهم لعميلهما " سيئ النية " (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها عدا "الأبواب الحديدية"، وبمواجهته أيد ما سبق،  وأضاف بتقطيع الأبواب الحديدية لأجزاء صغيرة وبيعها.

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