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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عضو البحوث الإسلامية: شهر شعبان هدية ومنحة من الله لعبادة الصالحين

القرآن الكريم
القرآن الكريم

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو مجلس البحوث الإسلامية، إن شهر شعبان هدية ومنحة من الله لعبادة الصالحين، فهو بمثابة تحضير واستعداد لشهر رمضان المبارك، لدرجة أن بعض العلماء والسلف الصالح كانوا يطلقون على شهر شعبان شهر القرآن.

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وأضاف الدكتور عبدالغني هندي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شعبان من الشهور التي خصها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر والعبادة، فضلا عن عظائم الأمور التي حدثت في هذا الشهر الكريم من بينها تحويل القبلة.

وتابع عضو مجلس البحوث الإسلامية،  ترفع الأعمال في شهر شعبان، وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام بعد شهر رمضان المبارك.

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