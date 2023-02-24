لمحاربة الفلسطينيين.. إسرائيل تخصص 9 مليارات شيكل لوزير الأمن المتطرف

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، عن تخصيص الميزانية العامة الإسرائيلية مبلغ 9 مليارات شيكل، لصالح خطط وزير الأمني الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير.

وأفادت، بأن المبلغ المُخصص يأتي من أصل 14 مليار شيكل، طلبها "بن جفير"، لصالح وزارته من أجل تنفيذ خطط متعلقة بمحاربة الفلسطينيين.

ورغم أنه لم يحصل على كامل المبلغ الذي أراده، رحب بن جفير بهذه الخطوة ووصفها بأنها انجاز مهم، وأنه سيواصل العمل من أجل الحصول على كامل ما يطلبه في الموازنة المقبلة.

وقال بن جفير إن هذه الأموال مهمة من أجل تعزيز الأمن للإسرائيليين، ومن أجل البدء الفوري بتشكيل "الحرس الوطني" في الأشهر المقبلة.

ويخطط بن جفير لزيادة رواتب عناصر الشرطة الإسرائيلية لتشجيع المزيد على التجنيد فيها، ولتشكيل "الحرس الوطني" الذي يهدف لمحاربة فلسطينيي الداخل، وأهالي القدس، كما أنه سيسعى لاستخدامها في تشديد إجراءاته القمعية بحق الأسرى والمقدسيين من خلال الحملات التي بدأ بتنفيذها مؤخرًا.

وتم المصادقة على الميزانية التي قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد أن حقق هو الأخير مصالحه بالحصول على صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية.

والميزانية ستكون بمبلغ 484 مليار شيكل في عام 2023، و513 في عام 2024، وستطرح على الكنيست للتصويت النهائي.