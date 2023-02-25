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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور إيهاب بصحبة الفنان أحمد حلمي من مسرحية ميمو

نور ايهاب احمد حلمي
نور ايهاب احمد حلمي

نشرت الفنانة نور ايهاب صورة جديدة لها برفقة الفنان احمد حلمي، من عرض مسرحيه "ميمو"من خلال حسابهاالشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"

وتألقت نور بفستان بالون الاحمر بينما ظهر احمد حلمي بالبدله بالون الاسود
 

تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت الاثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبةمسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي  ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول منمارس 2023م. 

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعدغياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.

الفنان أحمد حلمى السعودية الفنانة نور مسرحية عرض مسرحية مسرحية ميمو

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