لحظة انهيار جبل فوق السيارات في بيرو.. فيديو

تشهد دولة بيرو انهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة منذ بداية فبراير، وقد أدى ذلك إلى وفاة العديد من الأشخاص بينما تم الإبلاغ عن الكثيرين في عداد المفقودين بجميع أنحاء البلاد.

وعلى إثره، انتشر مقطع فيديو لانهيار جبلي هائل فوق السيارات على طريق ضيق في بيرو، مما ترك الكثير من المشاهدين في صدمة وذعر.

في اللقطات المتداولة، تتساقط مئات الأطنان من الركام من أحد الجبال على المنحدر فوق الطريق الممتلئ بالسيارات.

والغريب أن الأشخاص الموجودين على الطريق السريع لم يبدُ عليهم أي تأثر أو خوف وكأنه شئ معتاد.

وبدلاً من الابتعاد عن الصخور المنهارة، كان بعضهم يقف ويراقب تحطم الجبل، حتى أن أحدهم أسرع إلى السيارة لجلب هاتفه وتوثيق المشهد.

تجدر الإشارة إلى أن السيارات والمركبات الأخرى الموجودة على الطريق السريع كانت على بعد بوصات فقط من الصخرة.