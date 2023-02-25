عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة انهيار جبل فوق السيارات في بيرو.. فيديو

لحظة انهيار جبل فوق
لحظة انهيار جبل فوق السيارات في بيرو

تشهد دولة بيرو انهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة منذ بداية فبراير، وقد أدى ذلك إلى وفاة العديد من الأشخاص بينما تم الإبلاغ عن الكثيرين في عداد المفقودين بجميع أنحاء البلاد.

وعلى إثره، انتشر مقطع فيديو لانهيار جبلي هائل فوق السيارات على طريق ضيق في بيرو، مما ترك الكثير من المشاهدين في صدمة وذعر.

في اللقطات المتداولة، تتساقط مئات الأطنان من الركام من أحد الجبال على المنحدر فوق الطريق الممتلئ بالسيارات.

والغريب أن الأشخاص الموجودين على الطريق السريع لم يبدُ عليهم أي تأثر أو خوف وكأنه شئ معتاد.

وبدلاً من الابتعاد عن الصخور المنهارة، كان بعضهم يقف ويراقب تحطم الجبل، حتى أن أحدهم أسرع إلى السيارة لجلب هاتفه وتوثيق المشهد.

تجدر الإشارة إلى أن السيارات والمركبات الأخرى الموجودة على الطريق السريع كانت على بعد بوصات فقط من الصخرة.

بيرو انهيار جبلى هزات ارتدادية الزلزال الامطار اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

بعد انتشار الدجاج المجمد في الأسواق.. 3 علامات لاكتشاف الفراخ الفاسدة

دعوه يرحل.. نجم ليفربول يهاجم محمد صلاح.. وتفاصيل محادثات الفرعون مع برشلونة

مقابل ديانج| مهاجم جديد بالأهلي بـ 2 مليون دولار .. مفاجأة

موضوعات متعلقة

تعاني سعال مستمر لأكثر من 10 أيام؟.. احذر هذا المرض

بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

مأساة.. كلبان يقتلان رضيعة أسترالية أثناء نومها بجانب والديها

هل ينذر بكارثة؟.. جفاف المياه في شوارع البندقية|فيديو

معركة عنيفة بين كلب وسمكة قرش في الماء.. شاهد

ينشر لأول مرة.. مقطع مرعب لسفينة تيتانيك عمره 37 عاما

مرض آكل للحوم.. وفاة لاعب كرة قدم إنجليزي بفيروس غامض

ترشيحاتنا

مفاجأة في سرقة 1.5مليون جنيه من بريد دمياط.. التحريات تكشف منفذ الجريمة

صعود سعر الدولار عالميا إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

تراجع في أسعار الدواجن المحلية.. مفاجأة بشأن الفراخ البرازيلي.. الكتكوت ينخفض لـ 20 جنيها

طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة

أرواح غامضة وثعابين وأمراض قاتلة وأسرار خفية ..15 مكانًا حول العالم ممنوع زيارتها |تفاصيل

5 أوقات لرفع الأعمال طوال العام.. مهمة لكل مسلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 صور من مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين | شاهد

من المطار.. شاهد | درة تتألق بالأسود ولوك كاجوال

صور صادمة لبيع دجاج ميت | شاهد

لن تتوقع.. سعر جمبسوت تارا عماد يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ