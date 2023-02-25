صور صادمة لبيع دجاج ميت | شاهد

نشر تاجر طيور تحذير على الفيسبوك من دجاج المطاعم وذلك بعد انتشار صور لبيع الفراخ الميتة للمطاعم.

وقال التاجر في منشوره " الفترة الي جاية صعبة جدا على الناس كل المنتجات الغذائيه بقت بتتغش

الفراخ اللي بتموت في المزارع المطاعم بتشتريها والعجل الي بيموت ويفطس في المزرعه الجزارين بيشتروه.

كيلو الفراخ الميتة بـ 30 جنيه

وتابع: كيلو الفراخ الميته بـ 30جنيه الفراخ اللى بتموت في المزارع بيتم تنظفها وبيعها للمطاعم ..شوال الفراخ 50 كليو فراخ ميته وقطاعي الفرخة 2 كليو 75 جنيه والناس بتشتري منهم واحنا نشتري سندوتشات الفراخ من المطاعم بأغلى الأسعار وتم رصد تلك الواقعة في العاشر من رمضان.

واضاف :" بلاش تشتروا بانيه او شاورما أو فراخ مجمدة الفترة دى لأن معدومى الضمير كتير للأسف والفراخ الميتة بينزلوها برضه الأسواق،ولو طالبة معاك فراخ أوى، يبقى الفرخة تشتريها صاحية وتندبح قدامك أأمن وربنا يعوض صاحب المزرعة دى.

