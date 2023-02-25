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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفل توقيع ومناقشة كتاب «مملكة الحواديت» للسيناريست وليد كمال.. غدا الأحد

مسرحية مملكة الحواديت
مسرحية "مملكة الحواديت"

يقيم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، حفل توقيع ومناقشة كتاب "مملكة الحواديت"، غدا، الأحد 26 فبراير، في الخامسة مساءً بمقر المركز بوسط البلد خلف دار القضاء العالي. 

يشارك في المناقشة الكاتب أحمد زحام، والكاتبة نجلاء علام، والمخرج محمد فؤاد، وتدير المناقشة الإذاعية رانيا سلامة.

وصدر كتاب “مملكة الحواديت” مؤخرا للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو مسرحية لليافعين تدور أحداثها حول ما يعتقده الكثير من الأطفال، والكبار كذلك، بأن عالم الحواديت هو عالم افتراضي، لكن ما لا يعلمونه أن مملكة الحواديت هي عالم موجود، تتربع على عرشه الملكة الشهيرة "شهرزاد"، وتستمد طاقة بقائها على قيد الحياة من الحواديت الطيبة التي ينتصر فيها الخير دوماً على الشر.
 

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لكن المرض والضعف قد بدأ يصيب الملكة شهرزاد، ملكة مملكة الحواديت، التي تحرص على أن تستمر الحواديت الطيبة في العالم، وهو ما يعرض مملكة الحواديت لخطر الفناء، بسبب تمرد "الجوكر"، خادم الشر في المملكة؛ والذي يسعى للسيطرة على عرش الحواديت، مستغلاً الطاقة السلبية للطفل "أمير" الطفل الغاضب بسبب تعرضه للتنمر، فيسيطر على خياله لتدمير الحواديت الطيبة من العالم، ويحاول إلقاء أبطالها في بئر النسيان، لتسيطر حواديت الشر على مملكة الحواديت! ويسود الحزن؛ وتضيع سعادة الأطفال للأبد.

فتقوم الملكة شهرزاد باستدعاء بطلي مملكة الحواديت "وودي" و"باز" وتكلفهما بمهمة إنقاذ المملكة، وإعادة السعادة لأطفال العالم، فيخوضان مجموعة من المغامرات والصراعات في أشهر حواديت الأطفال الطيبة، بعد أن قلبها الجوكر الشرير رأساً على عقب.

وتطرح المسرحية سؤالا مهما: “هل ينتصر الخير على الشر كما يحدث في الحواديت الطيبة؟ أم يسود الحواديت لون واحد، لون الشر، لون الظلام؟”.

ويؤكد المؤلف وليد كمال أن المسرحية تتناول الصراع بين الخير والشر بشكل عصري وكأن القارئ يجد نفسه في عالم رسوم متحركة ساحر رغم أنه نص مسرحي، كما أنها تحوي العديد من الأغنيات بشكل جديد يناسب أطفال وشباب الجيل الجديد، غير أنه يقدم بشكل تربوي.

جدير بالذكر أن السيناريست وليد كمال قدمت له العديد من الأعمال المسرحية على المسرح القومي للأطفال، منها مسرحية “فصيح في الغابة”، و"الفراعنة دوت كوم"، وفي المركز القومي لثقافة الطفل مسرحية “الفيل المتمرد”، وهو حاصل على الجائزة الأولى من جوائز أنجال هزاع بن زايد آل نهيان لثقافة الطفل العربي في القصة، كما كتب مسلسلات رسوم متحركة للأطفال وعرضت بالتليفزيون المصري، وشارك في كتابة برنامج الأطفال الشهير "عالم سمسم"، وقدم للإذاعة مسلسل أطفال بعنوان "سر أناليا" 150 حلقة، بالإضافة لأعماله الإذاعية الكوميدية لكبار النجوم كمحمد هنيدي وهند صبري ودنيا سمير غانم وأشرف عبد الباقي وأبطال مسرح مصر.

مملكة الحواديت رسوم متحركة القومي لثقافة الطفل دار القضاء العالي جامعة الدول العربية

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