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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي لثقافة الطفل في يوم التراث بجامعة الدول العربية.. الأحد

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يشارك المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في احتفال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيوم التراث الثقافي العربي، للعام الرابع على التوالي.

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يقام الاحتفال الأحد ٢٦ فبراير بمقر الأمانة العامة، تحت شعار “التراث الشعبي في العالم العربي”، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة برئاسة د.إيمان نجم، وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بمشاركة ٢٠ دولة منها الإمارات، فلسطين، الأردن، قطر، اليمن، السودان، العراق، وتتمثل مشاركة المركز في عرض التنورة، والأراجوز، وفرقة “بنات وبس”.

وزير الثقافة المجلس الأعلى للثقافة العلاقات الثقافية الدكتور هشام عزمي التراث الثقافي الدكتورة نيفين الكيلاني

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