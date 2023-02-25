عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد الصور الأولى من مسلسل أسيل لـ ثراء جبيل وباسل الزارو

مسلسل أسيل
مسلسل أسيل

أطلقت شركة "ايما لاين" الصور الأولى من كواليس مسلسل أسيل، المكون من 15 حلقة والذى يتواصل تصويره حالياً في محافظة الفيوم، حيث تم الانتهاء من جزء كبير في أحداث العمل تمهيداً لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليكون آخر أعمال الأوف سيزون قبل شهر رمضان .

أبطال مسلسل أسيل

مسلسل أسيل، من بطولة ثراء جبيل، باسل الزارو، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام. 

وتدور أحداث مسلسل أسيل في إطار اجتماعى ويطرح أكثر من قضية.

ويسجل أسيل، ثالث مسلسلات "إيما لاين"بعدما قدمت مسلسلى "سوشيال" من 15 حلقة بطولة أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، جيهان خليل عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، مروان يونس،  وضيف الشرف أحمد بلال والعملين من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وتم عرضهما على قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية.

كواليس مسلسل أسيل
كواليس مسلسل أسيل
كواليس مسلسل أسيل
كواليس مسلسل أسيل
كواليس مسلسل أسيل
كواليس مسلسل أسيل
كواليس مسلسل أسيل
كواليس مسلسل أسيل
كواليس مسلسل أسيل
كواليس مسلسل أسيل
أسيل مسلسل أسيل ثراء جبيل باسل الزارو أحمد سلطان إلهام عبد البديع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

الصحة : ارتداء الكمامة يحمي من الاصابة بفيروس كورونا

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

سبحان الله .. أول تعليق من شوبير على فوز الهلال السوداني

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

5 علامات للتفرقة بين كيس الدجاج البرازيلي الأصلي من المغشوش

الحق نزل التردد.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

حبس 6 سنوات.. أول تعليق من الفتاة الفرنسية بعد سجن سعد لمجرد

موضوعات متعلقة

فقدت بصرها.. قصة معاناة نجمة إبراهيم في أيامها الأخيرة

انهيار وائل شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة.. شاهد

الصور الأولى من جنازة الفنان السوري شادي زيدان

بعد نفاد تذاكر حفلتيه.. حسين الجسمي: تجمعني عشرة عمر مع الجمهور العُماني

طرح البوستر الدعائي الرسمي لـ مسلسل الكبير أوي 7

قضايا النجوم| سجن سعد لمجرد.. منتج شهير يعتدي على 90 فنانة.. وشيرين في المحكمة بسبب "روتانا"

أخبار الفن| حبس سعد لمجرد 6 سنوات.. وغادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

ترشيحاتنا

شاهد.. نجل المستشار مرتضى منصور بعد تأييد حبس والده

رد فعل صادم لـ سعد لمجرد لحظة النطق بسجنه 6 سنوات.. فيديو

نشرة المرأة و الصحة|حقيقة إنفصال حلا شيحة ومعز مسعود.. أبراج لا تحب الخير لأصدقائها.. رونالدو يخضع لنوع جلسات مشهورة.. كيف نحمي أنفسنا من تسريب الغاز؟

بعد تأييد حبسه.. مرتضى منصور داخل السجن.. شاهد

ننشر صورة ضوئية لشهادة فحص المقبلين علي الزواج

دراسة أمريكية : الزواج يطيل العمر ويحسن صحة القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يصاب بالعمى لمدة عام كامل.. والسبب صادم

شاهد الصور الأولى من مسلسل أسيل لـ ثراء جبيل وباسل الزارو

في عيد ميلادها .. إطلالات وضعت منى فاروق في مأزق

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الكاتشب الحار في البيت

فيديو

السر في دجال وآثار .. جريمة قتل ربة منزل بالفيوم |فيديو

خبير مياه يوضح علاقة زلزال تركيا بانحسار البحر في مصر.. فيديو

اللى بيدينى مصروف يقطعه.. رد نارى لـ عارفة عبد الرسول على منتقدي صورها الجريئة

بعد خلها الحجاب.. موقف حلا شيحة من العودة للفن ورأى نقابة الممثلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ