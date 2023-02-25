شاهد الصور الأولى من مسلسل أسيل لـ ثراء جبيل وباسل الزارو

أطلقت شركة "ايما لاين" الصور الأولى من كواليس مسلسل أسيل، المكون من 15 حلقة والذى يتواصل تصويره حالياً في محافظة الفيوم، حيث تم الانتهاء من جزء كبير في أحداث العمل تمهيداً لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليكون آخر أعمال الأوف سيزون قبل شهر رمضان .

أبطال مسلسل أسيل

مسلسل أسيل، من بطولة ثراء جبيل، باسل الزارو، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث مسلسل أسيل في إطار اجتماعى ويطرح أكثر من قضية.

ويسجل أسيل، ثالث مسلسلات "إيما لاين"بعدما قدمت مسلسلى "سوشيال" من 15 حلقة بطولة أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، جيهان خليل عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، مروان يونس، وضيف الشرف أحمد بلال والعملين من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وتم عرضهما على قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية.

كواليس مسلسل أسيل

كواليس مسلسل أسيل

كواليس مسلسل أسيل

كواليس مسلسل أسيل