عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حديث جانبي بين زيزو وحكم مبارة الزمالك والترجي | فيديو

زيزو
زيزو

توجه أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك الي حكم المباراة الترجي بين شوطي المباراة ليتحدث معه والتي انتهت بهزيمة الابيض بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب رادس ضمن منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا . 

الزمالك ضد الترجي التونسي 

حقق فريق الترجى التونسي فوزاً صعباً على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمتعهما على ملعب رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الترجى في الدقيقة 35 عن طريق محمد على بن حمودة من خطأ فادح من عواد وشيكابالا.

وأضاف الترجى الهدف الثاني في الوقت القاتل عن طريق محمد على بن رمضان.

ويقدم لكم صدى البلد ترتيب المجموعة الرابعة :
1- الترجى التونسي 9 نقاط.

2- المريخ السوداني 4 نقاط .

3- شباب بلوزداد 3 نقاط.

4- الزمالك نقطة وحيدة.

وباغت أحمد سيد زيزو مرمى الترجى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس معز بن شريفيه وحولها إلي ركنية في الدقيقة 3.

ورد الترجى على الزمالك بعرضية داخل منطقة الجزاء، سدد محمد علي بن رمضان برأسية قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 8.

وأنقذ حسام عبدالمجيد مرمى الزمالك بعد إبعاده كرة خطيرة من على خط المرمي في الدقيقة 14.

وأنقذ محمد عواد كرة خطيرة في الدقيقة 17 بعد تسديدة قوية تصدها لها بنجاح والدفاع يشتتها من أمام أنيس البدرى.

ودفع فيريرا بـ أحمد بلحاج بدلاً من عمرو السيسي في الدقيقة 46.

 

الترجي الترجي التونسي الزمالك زيزو فريق الترجي بن رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. جماهير الترجى تحطم أتوبيس لاعبى الزمالك أثناء العودة لفندق الإقامة

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

خطأ فادح من عواد وشيكابالا.. الترجى يسجل الأول في شباك الزمالك

الفراخ في النازل.. كم وصل سعر الأرز والدجاج في السوق الآن؟

مباراة الزمالك والترجي مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية يتابع منظومة المخلفات الصلبة ومشروعات الخطة الاستثمارية بالقاهرة

حافلة الزمالك تتعرض للاعتداء من جمهور الترجي التونسي

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. فيديو

أبو العينين : وفد البرلمان الأوروبي يشعر بحجم التقدم بمصر | فيديو

أحمد موسى عن حبس مرتضى منصور: قضاء عادل ونزيه

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش سينما نضيفة .. 5 صور وضعت إنتصار فى مأزق

بعد انخفاض سعرها 9 جنيهات.. طبيب يكشف أهمية تناول الفراخ مرة أسبوعياً

أشعلت السوشيال ميديا .. من هي مريم ابنة الراحل محمود الجندي ؟

اللحوم النباتية تثير الجدل ..هل تشبه الحيوانية؟

فيديو

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

همثل بالحجاب ودعيت على اللي ظلموني بالكعبة..غادة إبراهيم تكشف مفاجأة على الهواء 

السر في دجال وآثار .. جريمة قتل ربة منزل بالفيوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ