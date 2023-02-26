سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 26-2-2023

سجل سعر أوسط أعيرة الذهب وهو عيار 18 نحو 1431 جنيه للبيع و 1440 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-2-2023

وشهد سعر عيار 18 هبوطا في أسبوع بمقدار 9 جنيهات لدي محلات الصاغة

استقرار الذهب

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد 26-2-2023، بعد موجة من التراجع بمتوسط علي أساس أسبوعي 10 جنيهات علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

عيار 21



وبلغ سعر عيار 21 نحو 1670 جنيه للبيع و 1680 جنيه للبيع .

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 1909 جنيه للبيع و 1920 جنيه للشراء ، بعد ان هبط خلال الاسبوع الماضي بمقدار 9 جنيهات علي أساس أسبوعي

عيار 14



وبلغ سع عيار 14 نحو 1113 جنيه للبيع و 1120 جنيه للشراء

الجنيه الذهب

ععر الجنيه الذهب نحو 13.36 ألف جنيه للبيع و 13.44 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب



ووصل سعر عيار أوقية الذهب نحو 59.36 ألف جنيه للبيع و 59.712 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.908 مليون جنيه للبيع و 1.92 مليون جنيه للشراء



مؤتمرات خارجية

وتستهدف شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة مناقشة الحوافز التي تقدمها الحكومة للاستثمار المحلي، وعرضنا عليهم مجموعة من أحدث تصميمات المشغولات الذهبية المنتجة من قبل المصانع المصرية، والتى أكدوا على ما تتمتع به تصميماتها من مدى دقة وبراعة وحرفية عالية تضاهي مثيلاتها العالمية الأخرى، متوقعين أن تجذب كبار مشترون المجوهرات والذهب العالميون مع توجه مصر للتوسع في تصدير المشغولات الذهبية.

وتبحث الشعبة خلال تجهيزات المؤتمر المقرر انعقاده في العام المقبل بحث مع منظمي المعرض تخصيص جناح للشركات المصرية برغم من صعوبة هذا في ظل الإقبال الكبير على المعرض من قبل شركات الذهب والمجوهرات العالمية المتزايد عاما بعد عام، إلا أنه كان هناك ترحيبا كبيرا بتواجد الشركات المصرية المصرية.

ووفقا لخطة الشعبة تعزيز مشاركة الشركات المصرية بكبرى معارض الذهب والمجوهرات العالمية، حيث سيتم الاشتراك في معرض اسطنبول الدولي للمجوهرات الذي مقرر اقامته فى مارس القادم وذلك لأول مرة، وهو أكبر معارض الذهب والمجوهرات بمنطقة الشرق الأوسط بواسطة شركتين، على أن يرتفع عدد المشاركون إلى 5 شركات عند انعقاده في أكتوبر من نفس العام، ويتضاعف في السنوات القادم، مشيرا إلى أنه يعد من أحد المعارض الهامة، حيث يستقطب ما لا يقل عن 60 ألف زائر من مختلف الجنسيات من دول الشرق الأوسط وأمريكا وأوربا، وتستطيع أن تبرم معها الشركات المصرية عقود تصديرية.

تراجع في البورصات العالمية



وفي سياق متصل تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الاسبوع الماضي، وخسرت أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية ليهبط صوب أدني مستوياته خلال شهر ونصف.



وهبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.2 دولار لتصل إلى 1827.26 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:32 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2023 بما نسبته 0.84% تعادل 15.5 دولار لتصل إلى 1836.25 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.25% إلى 21.4 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.38% إلى 919.15 دولار، وانخفض البلاديوم 1.15% إلى 1482.78 دولار.

دمغة رقمية

أكد اللواء عبد الله منتصر، مستشار وزير التموين للدمغة والموازين، أن عملية التحول الرقمي في دمغ الذهب والمصوغات تخدم التاجر والمستهلك، من خلال وضع تسلسل رقمي لكل قطعة ذهب متداولة داخل السوق المصرية.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون مصلحة الدمغة والموازين، أن الدمغة الجديدة والمستهدف استخدامها بالليزر ”التكويد”، الهدف منها استخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة في دول العالم، موضحَا أن سعر رسوم الدمغة يبلغ 1.5 جنيه للجرام الواحد.

وأشار منتصر إلى أنه يتم يوميًا دمغ ما يقرب من 30 ألفا إلى 50 ألف قطعة ذهبية، بمعدل يصل إلى 60 طن قطع ذهبية ”مشغولات"، كما يتم ضخ من 50 إلى 60 طن سبائك ذهبية.



مؤتمر لدعم القطاع

وتخطط الشعبة العامة للمشغولات الذهبية والمجوهات بالغرفة التجارية، تنظيم مؤتمرا في إيطاليا و تركيا للترويج لقطاع الذهب والمشغولات الذهبية، حيث سيتم التركيز علي ما تم التوصل له من تكنولوجيا تصنيع الذهب والمجوهرات عالميًا؛ لنقلها إلى المصانع المصرية؛ والعمل على الارتقاء بتصميماتها لتصنيع مشغولات ذهبية تناسب الأذواق العالمية مع توجهها إلى تصدير المشغولات الذهبية بدلا من الذهب الخام.

ويبحث مصنعو الذهب مع عدد من المستثمرين العالميين وكبري الشركات العاملة في تصنيع المشغولات الذهبية والتنقيب عن الذهب، وعرضوا عليهم التطورات التي شهدها القطاع مؤخرا في ظل الاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بصناعة الذهب، وسبل الاستثمار في مدينة الذهب الجديدة التى بصدد إنشائها قرب العاصمة الإدارية الجديدة وأبدوا استعدادهم لسبل الاستثمار بها.