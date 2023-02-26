أثناء السير مع خطيبته.. شاب بريطاني يفقد نصف جمجمته بسبب لكمة مجهولة

خرج الشاب البريطاني برادن سترومبرج، البالغ من العمر 27 عاما، في أحد الأيام برفقة خطيبته، للتجول في أحد المتاجر البريطانية، لم تمر سوى لحظات قليلة حتى فاجأه أحد العمال بلكمة قوية وجهها له دون أي سبب يذكر، مما نتج عنها إصابة وجهه ورأسه وفقدان نصف جمجمته وتركه ملقى على الأرض فاقدًا للوعي.

وحسب الموقع البريطاني “مترو”، تعرض برادن سترومبرج، القاطن في نوتنجهامشاير البريطانية، إلى لكمة قوية في وجهه ورأسه من عامل في المتجر، إذ هاجمه العامل من الخلف، دون أن يدري الشاب.

وبسبب هذه اللكمة، نُقل «رادن» إلى المستشفى، وفي محاولة يائسة من الأطباء في إنقاذ حياته، اضطروا إلى إزالة الجانب الأيمن من جمجمته، ودخل بعدها الشاب في غيبوبة لمدة 15 يوما، قبل أن تحدث المعجزة ويتعافى بأعجوبة.

وتسيطر حالة من الخوف والرعب على الشاب بعد إفاقته من الغيبوبة بعد علمه أنه سيكمل باقي عمره بنصف جمجمة، ويرتدي خوذة واقية لدماغه عند مغادرة المنزل في أي وقت.