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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجرام .. أول تعليق لرئيسة وزراء إيطاليا على غرق مركب المهاجرين

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن حزنها الشديد على الأرواح التي لقت مصرعها في حادث غرق مركب مهاجرين فجر اليوم الأحد قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت ميلوني: "من الإجرام إطلاق قارب يحتمل 20 شخصًا فقط، على متنه ما يصل إلى 200 شخص وسط تنبؤات جوية سيئة".

وأضافت: "من غير الإنساني تبادل حياة الناس بثمن التذكرة التي يدفعونها من منظور خاطئ لرحلة آمنة"، مؤكدة التزامها يمواجهة الهجرة غير الشرعية وتجنب المزيد من المآسي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية في وقت سابق، أن خفر السواحل الإيطالي عثر على حوالي 40 جثة بعد تحطم قارب مهاجرين جراء أمواج هائجة فجر اليوم، الأحد، قبالة الساحل الجنوبي للبر الرئيسي لإيطاليا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، اليوم الأحد، إنه تم العثور على الجثث على أحد الشواطئ في جنوب إيطاليا، بعد اشتباه في غرق سفينة مهاجرة قبالة الساحل الشرقي لكالابريا.

فيما نقلت إذاعة "راي" الإيطالية، عن سلطات موانئ مجهولة بالقرب من بلدة كروتوني الساحلية في كالابريا، أن السفينة تقل كانت أكثر من 100 مهاجر عندما واجهت مشاكل فجر اليوم، الأحد.

وأوضحت أن سفنا من خفر السواحل وشرطة الحدود ورجال الإطفاء تشارك في جهود الإنقاذ.

وعقب ذلك، نقلت إذاعة "راي" الرسمية عن رجال الإنقاذ أن هناك حوالى 40 ناجيًا حتى الآن.

وقال لوكا كاري، المتحدث باسم رجال الإطفاء الذين شاركوا في جهود الإنقاذ، إنه تم العثور على حوالي 40 ناجيًا، مضيفًا: "في الوقت الحالي هناك ضحايا مختلفون"، دون أن يحدد عدد القتلى، حيث لا تزال جهود الإنقاذ جارية.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل حول جنسيات المهاجرين، كما لم يتضح على الفور من أين انطلق القارب.

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