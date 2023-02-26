صدمة.. شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام الداخلية بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الداخلية، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين المؤجلة في بطولة الدوري المصري.

وقالت قناة الأهلي: "أن علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من إجهاد عضلي وهناك احتمالية حول غيابه عن مباراة الداخلية القادمة.

وأضافت: “سيتم تحديد موقف مشاركة عمرو السولية مع الأهلي أمام الداخلية أم لا”.

الأهلي يتعادل مع صن داونز

وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز الجنوب إفريقي، إيجابيًا، بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.