سيف الله شاهين: تقدمت بشكوى للاتحاد الدولي ضد ثنائي الأهلي الهارب للتجنيس

أكد سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، تقديمه شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة ضد ثنائي النادي الأهلي الهارب إلى قطر.

وأضاف “شاهين”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تقدمت بشكوي للإتحاد الدولي ضد الثنائي الهارب؛ لأنه طبقا للقانون فإنه لا يجوز للاعب اللعب باسم منتخب غير البلد الذي نشأ وتعلم فيه اللعبة.

وتابع “الاتحاد الدولي سيبحث في الأمر لمحاولة، وننتظر القرار لكن وفق القواعد فإنه سيتم تعطيل تجنيسهم لعدة سنوات، ولكن المحزن في الأمر أن أولياء الامور تساعد علي هروب ابنائهم خارج البلاد واللعب باسم منتخب جديد”.

واختتم رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوي، “تلك ليست الواقعة الأولي من هروب اللاعبين ولكن الثنائي الهارب لعبوا لمنتخبات تحت ١٥ عاما وليس المنتخب الاول او الناشئين”.

وكان ثنائي منتخب مصر والنادي الاهلي لألعاب القوي هربا إلى قطر استعدادا للتجنيس.

واختفي محمد علي نوفل لاعب النادي الاهلي ومنتخب الناشئين منذ شهرين قبل ان يظهر بصورة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ليعلن تواجده في قطر

كما تفاجأ الاتحاد المصري لألعاب بسفر البراء حسام لاعب الاهلي ومنتخب مصر منذ أربعة أيام .

وبحسب تصريحات مصدر فإن النادي الاهلي لم يبرم معهم أي عقود

ويستعد منتخب مصر لمنافسات بطولة افريقيا للناشئين العام الحالي كما يخوض الفريق استعداداته لبطولة العالم 2024 .