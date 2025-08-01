أخبار التكنولوجيا| دروبوكس تعلن إيقاف خدمة إدارة كلمات المرور Dropbox Passwords نهائيا.. آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

نزيف العقول في آبل.. خبراء الذكاء الاصطناعي يهاجرون إلى ميتا بعروض خيالية



ذكرت تقارير وكالة “بلومبرج”، أن خبيرا رابعا في الذكاء الاصطناعي قد غادر شركة آبل للانضمام إلى ميتا، يقال إن باوين تشانج، الذي كان يعمل في فريق النماذج الأساسية في آبل، هو الموظف الأخير الذي يترك الشركة لصالح ميتا.



دروبوكس تعلن إيقاف خدمة إدارة كلمات المرور Dropbox Passwords نهائيا



أعلنت شركة دروبوكس أنها ستنهي خدمة Dropbox Passwords لإدارة كلمات المرور في 28 أكتوبر 2025، لتضع بذلك حدا لخدمة استمرت خمس سنوات في مجال إدارة بيانات الاعتماد.



آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026



أفاد محللو بنك JP Morgan أن شركة آبل قد تطلق أول هاتف آيفون قابل للطي في النصف الثاني من عام 2026، كـ جزء من سلسلة iPhone 18، وذلك بحسب مذكرة أرسلها المحلل ساميك تشاتيرجي للعملاء ونقلتها شبكة CNBC.



جوجل تعزز تجربة الطلاب التعليمية بميزات ذكاء اصطناعي جديدة



أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من الميزات الجديدة ضمن تحديث خاص بوضع الذكاء الاصطناعي AI Mode، يهدف إلى مساعدة الطلاب في التحضير للاختبارات وتعميق فهمهم الأكاديمي من خلال أدوات ذكية وتفاعلية.



تحذير أمني.. ثغرة خطيرة في أداة Gemini CLI من جوجل تهدد المطورين



كشفت شركة Tracebit المتخصصة في الأمن السيبراني عن وجود ثغرة أمنية خطيرة في أداة Gemini CLI، التي أطلقتها جوجل في 25 يونيو لمساعدة المطورين على كتابة التعليمات البرمجية باستخدام تقنية Google Gemini مباشرة عبر سطر الأوامر.



iPhone 17 Pro.. اللون الجديد والتصميم المعدل والميزات القادمة



مع اقتراب موعد حدث إطلاق هواتف آيفون التقليدي في سبتمبر، تزداد التكهنات حول سلسلة آيفون 17، وخاصة نموذج iPhone 17 Pro، والذي من المحتمل أن يأتي في لون جديد لافت إلى نظام كاميرا معدل، وصولا إلى شريحة A19 Pro قوية، مؤخرا، كشفت الشائعات والتسريبات عن لمحة لما يمكن أن تقدمه آبل في هاتفها الرائد القادم.



مايكروسوفت تنضم إلى نادي الأربعة تريليونات.. وتتفوق على آبل في سباق الذكاء الاصطناعي



انضمت شركة مايكروسوفت رسميا إلى نادي الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، بعد ارتفاع سهمها بأكثر من 5% يوم الخميس، مدفوعة بنتائج مالية فاقت التوقعات.



أسعار سلسلة هواتف Pixel 10 القادمة من جوجل



تستعد جوجل للكشف عن سلسلة هواتف Pixel 10 خلال فعالية خاصة في 20 أغسطس، وهو حدث مرتقب بشدة بين عشاق هواتف أندرويد والتقنيات المتقدمة.

ترامب يفرض رسوما جديدة على واردات من الهند.. والهواتف خارج القائمة مؤقتا



رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة تتجاوز 25% على واردات قادمة من الهند، فإن بعض الصادرات الهندية الرئيسية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوية لم تشملها الرسوم في الوقت الراهن، مما وفر قدرا من الارتياح المؤقت للمصدرين الهنود.