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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دروبوكس تعلن إيقاف خدمة إدارة كلمات المرور Dropbox Passwords نهائيا

Dropbox
Dropbox
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة دروبوكس أنها ستنهي خدمة Dropbox Passwords لإدارة كلمات المرور في 28 أكتوبر 2025، لتضع بذلك حدا لخدمة استمرت خمس سنوات في مجال إدارة بيانات الاعتماد.

وبحسب الشركة، فإن الإغلاق سيتم على مراحل:

- اعتبارا من 28 أغسطس، ستصبح الخدمة للعرض فقط، أي لن يتمكن المستخدمون من إضافة كلمات مرور جديدة أو استخدام ميزة التعبئة التلقائية.

- في 11 سبتمبر، سيتوقف عمل تطبيق الهواتف المحمولة، بينما سيظل الامتداد الخاص بالمتصفح فعالا حتى تاريخ الإغلاق النهائي.

وتنبه دروبوكس المستخدمين إلى أنه يجب تصدير بياناتهم قبل 28 أكتوبر، وهو التاريخ الذي سيتم فيه حذف جميع كلمات المرور وأسماء المستخدمين ومعلومات الدفع نهائيا من خوادمها. 

وتوصي الشركة بنقل البيانات إلى تطبيقات أخرى مثل 1Password، وقد وفرت إرشادات لتصدير البيانات على موقع الدعم الفني الخاص بها.

وبررت دروبوكس هذه الخطوة بأنها تهدف إلى التركيز على تحسين مزايا منتجاتها الأساسية، إلا أن الخدمة كانت تواجه في السنوات الأخيرة منافسة شرسة من تطبيقات متخصصة مثل 1Password وLastPass، إلى جانب حلول مدمجة تقدمها شركات كبرى مثل آبل وجوجل ومايكروسوفت.

يذكر أن دروبوكس دخلت مجال إدارة كلمات المرور بعد استحواذها على تطبيق Valt في عام 2019، لتطلق خدمة Dropbox Passwords لمشتركيها المدفوعين في عام 2020، قبل أن توسعها لتشمل جميع المستخدمين في 2021.

Dropbox دروبوكس خدمة Dropbox Passwords كلمات المرور

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