قائد الجيش اللبناني: نتابع بدقة أي تحرك لمجموعات إرهابية ونعمل على توقيف أعضائها

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قائد الجيش اللبناني، قال إن قواتنا نفذت انتشارا واسعا ومهما في جنوب الليطاني بالتنسيق الوثيق مع قوات يونيفيل، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار قواتنا.



وأوضح أن التواصل مستمر مع السلطات السورية بشأن أمن الحدود باعتباره بالغ الأهمية لاستقرار البلدين، وجهود الجيش تركز حاليا على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ونتابع بدقة أي تحرك لمجموعات إرهابية ونعمل على توقيف أعضائها.