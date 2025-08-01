مارك مجدي: هناك مطالب ومقترحات للمصريين بالخارج سيتم عرضها على الحكومة

قال مارك مجدي، منسق العلاقات العامة بالمنظمة المصرية الألمانية، إن الجالية المصرية تسعى دائما إلى المشاركة في الانتخابات، مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية، حيث سافرت الجالية المصرية في درجات حرارة منخفضة للمشاركة في صنع القرار.

واضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد الجالية المصرية في إيطاليا أكبر من عددهم في ألمانيا، متابعا: ملف المصريين بالخارج شهد اهتماما وتطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية بفضل الرئيس السيسي.

واسترسل: وزارة الخارجية تسعى دائما للتواصل الدائم مع المصريين بالخارج والاستماع إلى أي مشاكل أو صعوبات قد تواجههم، مشيراً إلى أن هناك بعض المطالب والمقترحات التي سيتم عرضها خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن المصريين بالخارج لهم دور مهم في مواجهة الشائعات، ومنع وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يسعى البعض إلى تشويهها.