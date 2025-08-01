إقبال متزايد من أبناء الجالية المصرية في الأردن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

شهدت القنصلية المصرية في العاصمة الأردنية عمّان، صباح اليوم الجمعة، إقبالًا متزايدًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في أجواء اتسمت بالتنظيم الدقيق والجهوزية العالية.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بحضور السفير المصري الذي باشر عملية التصويت، في إشارة رمزية إلى أهمية المشاركة الفعّالة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وفي السياق ذاته، شهدت القنصلية العامة المصرية في محافظة العقبة جنوب الأردن حركة نشطة منذ الصباح، حيث توافد المصريون المقيمون في محافظات الجنوب مثل الكرك، والطفيلة، والعقبة، للمشاركة في التصويت، وسط توقعات بارتفاع معدلات الإقبال خلال ساعات الظهيرة.

وأكدت البعثة الدبلوماسية المصرية أن كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية قد اكتملت لتوفير بيئة مناسبة للعملية الانتخابية، مع التركيز على تسهيل المشاركة خاصة لكبار السن، من خلال توفير وسائل مساعدة تضمن سهولة وصولهم إلى قاعات الاقتراع وتيسير حركتهم داخل المقرات الانتخابية.

كما أوضحت السفارة أن طواقم العمل تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية التصويت واستقبال المواطنين في مناخ يحترم معايير الشفافية والنزاهة.

وأشارت إلى أن هذه المشاركة تعكس حرص المصريين المقيمين في الأردن، رغم تباعد أماكن إقامتهم، على ممارسة حقوقهم السياسية والمساهمة في دعم مؤسسات الدولة عبر صناديق الاقتراع، بما يرسخ مناخ الديمقراطية ويعزز مسار التنمية في مصر.