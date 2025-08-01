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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير مصر في بيروت: انتخابات الشيوخ تسير بسلاسة وتنسيق كامل مع السلطات للتأمين

انتخابات
انتخابات
البهى عمرو

أكد السفير علاء موسى، سفير مصر في لبنان، أن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انطلقت اليوم الجمعة بمقر السفارة المصرية في بيروت وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات والتيسيرات متوفرة للناخبين.

وأوضح السفير علاء موسى، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»،  أن اللجنة الانتخابية الوحيدة في لبنان تتواجد داخل مقر السفارة المصرية في بيروت، حيث بدأ العمل بها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت بيروت.

وأضاف: «نستقبل الناخبين بشكل منتظم، ونتعامل مع العملية الانتخابية من خلال شقين: الشق الإجرائي لتسهيل خطوات التصويت، والشق الموضوعي لضمان الوعي الكامل بأهمية المشاركة».

وشدد «موسى» على أن السفارة تعمل على تقديم الدعم المباشر للناخبين من خلال الإجابة على استفساراتهم وتوضيح الإجراءات المطلوبة، مؤكدا على أن العملية الانتخابية مستمرة على مدار يومين «اليوم الجمعة، وغدًا السبت» بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، لتأمين المقر وضمان سلاسة الدخول والخروج.

وقال: «السلطات اللبنانية متعاونة بشكل كبير في تأمين العملية، ونحن نعمل على توفير أجواء آمنة ومنظمة لكل من يرغب في الإدلاء بصوته».

توقعات بزيادة الإقبال مساء اليوم وغدًا

فيما أشار السفير إلى أن اليوم يُعد يوم عمل رسمي في لبنان، ما قد يؤثر على حجم الإقبال خلال ساعات النهار، لكنه توقع زيادة أعداد المشاركين بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وكذلك غدًا السبت، نظرًا لأنه يوم عطلة رسمية.

وأكد أن عدد المصريين في لبنان يبلغ عدة آلاف، رغم صعوبة الحصر الدقيق بسبب التنقلات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.

لبنان سفير مصر انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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