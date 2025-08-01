القاهرة الإخبارية باليونان: توقعات بزيادة الإقبال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية

قال عبد الستار بركات مراسل قناة القاهرة الإخبارية من اليونان، إنّ اللجنة الفرعية بمقر القنصلية المصرية فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم الجمعة هو يوم عمل رسمي في اليونان، ما يُرجح زيادة الإقبال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية، كما يُتوقع توافد عدد كبير من الناخبين يوم السبت الذي يُعد يوم عطلة.

وأشار إلى أن الجالية المصرية في أثينا تُعد من أكبر الجاليات في أوروبا، لكن الحق في التصويت يقتصر على من هم مقيدون في جداول اللجنة العليا للانتخابات.

وتابع، أنّ السفارة المصرية في أثينا، برئاسة السفير المصري، أتمّت جميع التجهيزات اللازمة لبدء العملية الانتخابية، حيث تم تجهيز مقار التصويت وصناديق الاقتراع، إضافة إلى تفعيل الاتصال المباشر باللجنة العليا للانتخابات في القاهرة.

وأوضح، أن أعضاء البعثة الدبلوماسية، من إداريين ودبلوماسيين، يشاركون بفاعلية في تسهيل إجراءات الاقتراع وضمان سير العملية بسلاسة.