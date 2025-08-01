برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات رسالة للعالم بتماسك وحدة الشعب

قال النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن المشاركة القوية للمصريين بالخارج لا تعزز فقط المشهد الانتخابي، بل توجه رسالة واضحة للعالم بأن مصر بشعبها في الداخل والخارج تتحرك في اتجاه بناء دولة حديثة تحترم الاستحقاقات الدستورية وتؤمن بدور المواطن في تشكيل مستقبل الوطن.

وأكد الخشن في تصريح صحفي له اليوم، على أن صوت كل مصري في الخارج لا يقل أهمية عن صوت أي مواطن في الداخل، بل إن مشاركة المصريين في الخارج تمنح الانتخابات بُعدًا وطنيًا واسعًا، وتؤكد أن وحدة الصف والإرادة الشعبية لا تعرف حدودًا جغرافية.

ودعا عضو مجلس النواب، الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن إرادتهم الحرة واختيار الأنسب ممن يعبرون عن طموحاتهم ويخدمون مصالحهم الوطنية.

وأضاف النائب أحمد الخشن، أن نجاح الانتخابات في الخارج يبدأ من حجم المشاركة ومدى الإقبال، مشيرًا إلى أن كل ورقة اقتراع تُدلى من الخارج هي شهادة انتماء وولاء، ورسالة تؤكد أن المصريين بالخارج لا تغيب عنهم مسؤولياتهم تجاه وطنهم، مهما بعدت المسافات أو تغيرت الظروف.