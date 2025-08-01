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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في ذكرى تأميمها الـ 69.. رئيس دفاع النواب: قناة السويس شريان حياة غيّر وجه التاريخ

أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب
أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب
أميرة خلف

تقدم النائب اللواء ا.ح/ أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأميم قناة السويس الـ69 ، والتي تحمل الكثير من الدلالات والدروس التي غيّرت وجه التاريخ المصري والعالمي أجمع.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، أن قناة السويس هي ركيزة أساسية للأمن القومي المصري عبر العصور، لما تمثله من  أهمية استراتيجية وكونها جزءاً من تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها،  مشدداً على أن القناة ملك للمصريين وستظل ملكا لهم، وفي أيد أمينة، تحت قيادة الفريق أسامة ربيع.


وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الي أن قرار تأميم قناة السويس كان بمثابة إعلان استقلال وقرار سيادي لمصر، ليكون بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الأمة، حيث أثرت تلك الخطوة في إعادة توازن القوى الدولية، وتعزيز القيادة المصرية، وأثبتت منذ ذلك اليوم قدرتها على إدارة وتشغيل وصيانة قناة السويس بسواعد أبنائها العظماء.

واستطرد اللواء أحمد العوضي قائلا: إن قرار حفر قناة السويس الجديدة في عهد الرئيس السيسي، تاريخي حيث يُمثل استكمالًا لهذا اليوم  العظيم،  فضلا عن أنه يعزّز من مكانة مصر الاقتصادية والتنافسية على الصعيد العالمي، لافتا إلي أنه جسد حلم شعب وآمال وطن بسواعد أبنائه لتصبح هدية مصر للعالم ونقطة انطلاق للتنمية.

وتابع القيادي بحزب حماة الوطن، قائلا: إن القناة تشكل أحد الأركان الرئيسية لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب، مشيدا بعمليات التطوير المستمرة التي تشهدها قناة السويس، لتنويع مصادر الدخل واستحداث عدد من الخدمات البحرية التي لم تكن موجودة من قبل، بجانب دورها الرئيسي في التطوير المستدام للمجرى الملاحي والتي تحافظ على تنافسيتها وريادتها ، لتظل الطريق المستدام الأمثل لحركة التجارة العالمية لما تحققه من وفر كبير في الوقت والمسافة واستهلاك الوقود وخفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة في البيئة البحرية.

حزب حماة الوطن لجنة الدفاع مجلس النواب الفريق أسامة ربيع قناة السويس

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