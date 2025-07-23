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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبرزها تأميم قناة السويس ومجانية التعليم.. إنجازات عديدة لثورة 23 يوليو

ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو
معتز الخصوصي

تحتفل مصر اليوم، الأربعاء، بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو عام 1952، والتي حررت مصر من براثن الاحتلال البريطاني.

ولعل ثورة 23 من يوليو من الثورات العظيمة التي غيرت الكثير في حياة المواطن المصري، والذي لم يكن له أي حقوق قبل ثورة 23 يوليو.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير إنجازات ثورة 23 يوليو عام 1952.

الإنجازات السياسية

تأميم قناة السويس.

استرداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي.

السيطرة على الحكم في مصر وسقوط الحكم الملكي.

إجبار الملك على التنازل عن العرش ثم الرحيل عن مصر إلى إيطاليا.
إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية.

توقيع إتفاقية الجلاء بعد أربعة وسبعين عاما من الاحتلال.

بناء حركة قومية عربية للعمل على تحرير فلسطين.

إلغاء دستور 1923 في ديسمبر 1952.

إعلان اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية في 18 يونيه 1953 كأول رئيس للجمهورية المصرية.

إنجازات ثقافية

أنشأت الثورة الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصور الثقافة والمراكز الثقافية لتحقيق توزيع ديموقراطي للثقافة وتعويض مناطق طال حرمانها من ثمرات الإبداع الذي احتكرته مدينة القاهرة وهو ما يعد من أهم وأبرز إنجازاتها الثقافية.

إنشاء أكاديمية تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والباليه والأوبرا والموسيقى والفنون الشعبية.

رعاية الآثار والمتاحف ودعم المؤسسات الثقافية التي أنشأها النظام السابق ثقافي.

سمحت بإنتاج أفلام من قصص الأدب المصري الأصيل بعد أن كانت تعتمد على الاقتباس من القصص والأفلام الأجنبية.

إنجازات تعليمية

قررت ثورة 23 يوليو مجانية التعليم العام وأضافت مجانية التعليم العالي.
ضاعفت من ميزانية التعليم العالي.

أضافت عشرة جامعات أنشئت في جميع أنحاء البلاد بدلا من ثلاث جامعات فقط.

إنشاء مراكز البحث العلمي وتطوير المستشفيات التعليمية.

إنجازات اقتصادية واجتماعية

تعتبر ثورة 23 يوليو العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة الذين عانوا أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية.

أسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرا عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952.

قضت على الإقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها.

تمصير وتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب.

إلغاء الطبقات بين الشعب المصري وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري.

قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل.

حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي.

قضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.

إنشاء السد العالي 1971.

الإنجازات العربية

توحيد الجهود العربية وحشد الطاقات العربية لصالح حركات التحرر العربية.

أكدت للأمة من الخليج إلى المحيط أن قوة العرب في الوحدة العربية وتحكمها أسس أولها تاريخي وثانيها اللغة المشتركة لعقلية جماعية وثالثها نفسي واجتماعي لوجدان واحد مشترك.

أقامت الثورة تجربة عربية في الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958.

قامت الثورة بعقد اتفاق ثلاثي بين مصر والسعودية وسوريا ثم انضمام اليمن.

الدفاع عن حق الصومال في تقرير مصيره.

ساهمت الثورة في استقلال الكويت.

قامت الثورة بدعم الثورة العراقية.

أصبحت مصر قطب القوة في العالم العربي مما فرض عليها مسئولية والحماية والدفاع لنفسها ولمن حولها.

ساعدت مصر اليمن الجنوبي في ثورته ضد المحتل حتى النصر وإعلان الجمهورية.

ساندت الثورة الشعب الليبي في ثورته ضد الاحتلال.

دعمت الثورة حركة التحرر في تونس والجزائر والمغرب حتى الاستقلال.

دعمت الشعب العربي في دولة الأحواز المحتلة في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

الإنجازات العالمية

تشكيل حركة عدم الانحياز مع يوغسلافيا بقيادة الزعيم جوزيف بروز تيتو ومع الهند بقيادة جواهر لال نهرو، ما جعل لها وزنا ودورا ملموسا ومؤثرا على المستوى العالمي.

وقعت صفقة الأسلحة الشرقية عام 1955 والتي اعتبرت نقطة تحول كسرت احتكار السلاح العالمي.

كان للأزهر الدور الأبرز في نشر الدعوة الإسلامية في أفريقيا وآسيا.

دعت الثورة إلى عقد أول مؤتمر لتضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية في القاهرة عام 1958.

ثورة 23 يوليو مصر الإحتلال البريطاني تأميم قناة السويس إلغاء دستور 1923

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