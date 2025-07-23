محافظ الجيزة: نحتفل بذكرى 23 يوليو بالعزم على رفعة الوطن بقيادة الرئيس السيسي

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة .

وأكد المحافظ في برقيته : "يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نحتفل بذكري قيام ثورة 23 يوليو المجيدة أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقيادتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات الولاء والتقدير والعرفان .



وأضاف المحافظ : إننا ننتهز هذه المناسبة الخالدة لنعاهدك علي بذل الجهد ومواصلة مسيرة العطاء وملحمة البناء .. مجددين العهد بالتضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن في ظل سياستكم الحكيمة وسعيكم الدؤوب لإقرار السلام الشامل والعادل بكافة ربوع المنطقة وتجنيب العالم ويلات الحروب ومخاطرها .



كما بعث محافظ الجيزة ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وعدد من الوزراء والمحافظين متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة .