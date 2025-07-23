محلل سياسي: ثورة 23 يوليو 1952 كان لها تأثير كبير للغاية بخلاف الثورة الصناعية

أكد أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي، أن ثورة 23 يوليو 1952، كان لها تأثير كبير للغاية، بخلاف الثورة الصناعية التي أحدثتها الثورة، وتم إنشاء كبرى المصانع التي يتم إعادة تشغيلها الآن.

وقال أحمد رفعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن ثورة 23 يوليو قدمت للمواطن المصري الكثير، وعمليا ووفقا للواقع، لم يكن هناك دولة قبل هذه الثورة.

وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أنه تم عمل جهاز عظيم وهو جهاز المخابرات بعد ثورة يوليو، وهيئة عظيمة مثل الرقابة الإدارية بعد الثورة، بالإضافة إلى النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية كل ذلك بعد الثورة، فضلا عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وجهاز التنظيم والإدارة.