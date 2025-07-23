أستاذ تاريخ حديث: الزعيم جمال عبد الناصر قام بإجراءات مهمة للحفاظ على مكتسبات ثورة 23 يوليو

أكد الدكتور عاصم الدسوقي استاذ التاريخ الحديث، أنه حينما حدثت ثورة 23 يوليو خلال أول 3 أشهر من الثورة قام الزعيم جمال عبد الناصر بـ3 اجراءات ضمنت الحفاظ على الثورة وصنعت له قاعدة شعبية وأولها الاصلاح الزراعي بتحديد الملكية الزراعية وثانيا منع الفصل التعسفي للعمال والثالث أصدر قرار بتخصيص اجراءات المساكن المبنية من 10 سنوات سابقة.

وقال عاصم الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن ثورة 23 يوليو 1952 غيرت الأوضاع العامة في مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في خلال سنوات قليلة.

وتابع استاذ التاريخ الحديث، أنه لم تحدث مقاومة من القصر الملكي وقت الثورة وتنازل الملك فاروق عن الحكم بدون أي صدام وحصل مجلس وصاية على الطفل ثم سافر وتغير نظام الحكم.