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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر بكينيا: مشاركة أبناء الجالية في انتخابات الشيوخ تعكس روح المسؤولية

السفير وائل نصر الدين عطية
السفير وائل نصر الدين عطية
القسم الخارجي

قال السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى نيروبي، إن حرص أبناء الجالية المصرية في كينيا على المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يعكس روح المسؤولية، والتزامهم الوطني، ووعيهم بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري.

وأوضح نصر الدين، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن عملية الاقتراع داخل مقر البعثة في نيروبي تسير بانتظام ويسر، وفقاً للخطة التنظيمية التى وضعتها السفارة لاستقبال أبناء الجالية المصرية وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابى، منوهاً بالوعي السياسي لدى المواطنين وإدراكهم بأنهم يشكّلون امتدادًا طبيعيًا لوطنهم في الخارج.

وأكد أن هناك حرصاً صادقاً من قبل أبناء مصر في كينيا على أن تكون أصواتهم حاضرة في مختلف الاستحقاقات الدستورية، بما يعكس اهتمامهم بقضايا وطنهم ورغبتهم في المشاركة السياسية.

وشدد على أن السفارة عملت على توفير جميع التسهيلات اللوجستية والتنظيمية وتذليل أي عقبات أمام مشاركة أبناء الجالية المصرية في الانتخابات، حيث قام أعضاء البعثة الدبلوماسية بتجهيز المقر الانتخابي وتخصيص أماكن لكبار السن، إضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة بما يضمن راحة الناخبين وسهولة أدائهم لواجبهم الدستوري.

ولفت إلى أن السفارة على تواصل مستمر مع أبناء الجالية لحثهم على المشاركة الواسعة والتمسك بالحق الذي يكفله الدستور للمواطنين المصريين في الخارج بالتصويت في مختلف الاستحقاقات الانتخابية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين بالداخل.

وسلط سفير مصر لدى كينيا الضوء على ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بتمكين أبنائها المقيمين خارج البلاد من مباشرة حقوقهم السياسية والتعبير بحرية عن إرادتهم الانتخابية، إدراكًا لأهمية دورهم في دعم المسيرة الوطنية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، وحرصاً على استمرار ربطهم بقضايا وطنهم .

كينيا مصر انتخابات الشيوخ

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