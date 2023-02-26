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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرا مع عنبة ونيللي كريم صعيدية.. تفاصيل مسلسلات العدل جروب في رمضان

يسرا وعنبه
يسرا وعنبه

كشف المنتج الكبير جمال العدل، إن دراما رمضان 2023 ستشهد دراما قيمة ومميزة على غرار الموسم السابق في 2022،  قائلاً: "نتمنى أن تقدم الدراما المصرية هذا العام أعمال قيمة وراقية تنال إجاب الجمهور وإحنا هدفنا  نرضي الجمهور والمواطن المصري والعربي بأعمال قيمة".


ولفت جمال العدل خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، إلى أن  العدل جروب ستقدم  دراما صعيدي لنيلي كريم لأول مرة، مع جومانا مراد، وكمال أبو رية وهو عمل درامي  ضخم وكبير في مسلسل " عملة نادرة " وهي اختارت السنة دي دراما صعيدية  وهي ستكون دراما صعيدية مختلفة شكلاً ومضموناً عن ماجرت عليه الدراما الصعيدية ".

 

يسرا مع عنبه ومايان السيد

 

وتابع جمال العدل: " يسرا عاملة دراما كوميدي مختلفة، مع مايان السيد وعنبة والمخرج عمرو صلاح والكاتب  كمال ذو الفقار ومحمد ثروت وثلاثة شباب وبفتيات جداد ومطرب راب "عنبه "شكل دراما جديد ومختلف يسرا فكرت تقدم ثاني أعمالها الكوميدية  للسنة الثانية على التوالي  لأنها  قالت لي الناس تعبانة نفسياً من وقت كورونا والاحداث العالمية الي بعدها  لحد ما لقت النص وهو مسلسل كومدي  متميز ومختلف عن "أحلام سعيدة " والتشابه بينهما فقط أنها ينتميان للكوميديا".

جمال العدل الإعلامية لميس الحديدي يسرا عنبة مايان السيد يسرا مع عنبه

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