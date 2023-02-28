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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن حالة الطرق والكباري بالمحافظات ..اليوم

علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد عدة اجتماعات ،  حيث تبداها غدا الثلاثاء   بمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم إنارة طريق القاهرة / أسيوط الزراعي (في محافظة الجيزة) مما يتسبب في كثير من الحوادث.

 

وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، بشأن عدم الانتهاء من أعمال تطوير محطة سكك حديد مركز العياط بمحافظة الجيزة، هذا بالإضافة إلى وجود فارق منسوب بين جسم الرصيف والقطار.

 

وايضا طلب الاحاطة المقدم من النائب محمود الصعيدي، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان الكوم الأحمر بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة لفك الاختناق المروري بالمنطقة.

 

وطلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبدالتواب الدرجلى، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري سيارات أعلى ترعة الجيزة ومزلقان السكة الحديد بمدخل قرية المرازيق بمحافظة الجيزة.

 

وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هشام ، بشأن: الأول: الحاجة إلى رفع كفاءة عدد من كباري المشاة بمنطقة بولاق الدكرور (كوبري الخشب، وكوبري ناهيا، وكوبري أبو قتادة) بمحافظة الجيزة.

 

  والثاني: عدم تنفيذ كوبري مشاة بسلالم كهربائية بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بديلاً عن كوبري همفرس الذي تم إزالته بسبب أعمال مشروع مترو الأنفاق.

 

لجنة النقل علاء عابد طلبات الإحاطة نادر عبده صديق الحوادث

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