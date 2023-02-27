عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أبريل المقبل.. محاكمة قاتلة طفل برميل المش بالأقصر

طفل برميل المش
طفل برميل المش

قررت محكمة جنايات الأقصر، بتأجيل محاكمة قاتلة الطفل إبراهيم سيد، القضية المعروفة إعلاميا بقضية " طفل برميل المش" إلى آخر أبريل المقبل.

ويقول جمال محمود حسن، محامي المجني عليه الطفل "إبراهيم سيد حساني"  خمس سنوات ان المجنى عليها هى زوجة شقيق والدته ، حيث وجهت لها النيابة الاتهام بالقتل العمد للطفل عقب قيامها بوضعه داخل برميل " للمش " داخل منزلها ووضعت عليه عدد من البرطمانات المعدة لوضع المش بداخلها وبعد غيابة والبحث عنده تم العثور على جثته.

استمرار رصف الطرق للحفاظ على الوجه الحضاري لمحافظة الأقصر

ماهية الإخراج المسرحي والحرف المهددة ضمن فعاليات متنوعة بثقافة الأقصر


وأوضح المحامى ، أن زوج المتهمة لم يشترك معها فى الجريمة وهو برئ من قضية القتل وعندما اعترفت المتهمة بجريمتها اوقع عليها يمين الطلاق امام النيابة اثناء التحقيقات ، مشيرا الى ان تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث اثبت ان المتهمة  استدرجت الطفل الصغير الى منزلها وكتمت أنفاسه ثم وضعت رأسه بالأسفل ورجليه بالأعلى داخل البرميل .

وأشار محامى المجنى عليه ، إلى أن المتهمة فى اعترافها قالت إن سبب فعلها للجريمة هو " السحر " وانها لم تتذكر اى شئ عن فعلتها هذه بالرغم من قيامها بتمثيل الجريمة امام النيابة بكل دقة.

وقد أصدرت محكمة جنايات الأقصر، قرار بأن اخر فبراير الجاري، هو موعد الجلسة الثالثة لمحاكمة قاتلة الطفل "إبراهيم سيد حساني" والذى قتل على  يد زوجة شقيق والدته والمفيدة برقم 5590 لسنة 2022  وذلك للاستماع للشهود وتقرير الطبيب الشرعي  . 

الأقصر داخل منزلها الطب الشرعى الجريمة التحقيق محكمة جنايات الطفل الصغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

مش عارف يرجع مصر من 36 سنة.. عمر سافر العراق والأوراق تمنع عودته

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

5 أيام.. بشرى سارة بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

الدعم الإنساني ومناقشة هذه الملفات.. 3 أهداف لزيارة وزير الخارجية إلى سوريا وتركيا

تركيا.. مشاهد مروعة لانهيار المباني جراء الزلزال .. فيديو

مراسم استقبال رسمية لـ مدبولي من نظيره القطري.. فيديو

تعرف على أول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية

تهشم في الرأس| مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس

3 أسابيع من الكارثة.. مأساة مسن سوري ينتظر عائلته المنكوبة تحت أنقاض الزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف أفضل وقت لممارسة العلاقة الزوجية خلال يومك

أخدت الطلقة مكانه فسابها وهرب.. تصرف صادم من خطيب البلوجر سارة| تفاصيل

مواجهة حامية مع مبابي وبنزيمة.. المونديال يحسم جائزة "الأفضل" لـ البرغوث ميسي

طريقة عمل السمك المقلي المقرمش بدون مايشرب زيت

فيديو

أبرزهن ياسمين صبري وصافيناز.. نجمات ظهرن بإطلالة محتشمة

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ