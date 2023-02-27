أبريل المقبل.. محاكمة قاتلة طفل برميل المش بالأقصر

قررت محكمة جنايات الأقصر، بتأجيل محاكمة قاتلة الطفل إبراهيم سيد، القضية المعروفة إعلاميا بقضية " طفل برميل المش" إلى آخر أبريل المقبل.

ويقول جمال محمود حسن، محامي المجني عليه الطفل "إبراهيم سيد حساني" خمس سنوات ان المجنى عليها هى زوجة شقيق والدته ، حيث وجهت لها النيابة الاتهام بالقتل العمد للطفل عقب قيامها بوضعه داخل برميل " للمش " داخل منزلها ووضعت عليه عدد من البرطمانات المعدة لوضع المش بداخلها وبعد غيابة والبحث عنده تم العثور على جثته.



وأوضح المحامى ، أن زوج المتهمة لم يشترك معها فى الجريمة وهو برئ من قضية القتل وعندما اعترفت المتهمة بجريمتها اوقع عليها يمين الطلاق امام النيابة اثناء التحقيقات ، مشيرا الى ان تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث اثبت ان المتهمة استدرجت الطفل الصغير الى منزلها وكتمت أنفاسه ثم وضعت رأسه بالأسفل ورجليه بالأعلى داخل البرميل .

وأشار محامى المجنى عليه ، إلى أن المتهمة فى اعترافها قالت إن سبب فعلها للجريمة هو " السحر " وانها لم تتذكر اى شئ عن فعلتها هذه بالرغم من قيامها بتمثيل الجريمة امام النيابة بكل دقة.

وقد أصدرت محكمة جنايات الأقصر، قرار بأن اخر فبراير الجاري، هو موعد الجلسة الثالثة لمحاكمة قاتلة الطفل "إبراهيم سيد حساني" والذى قتل على يد زوجة شقيق والدته والمفيدة برقم 5590 لسنة 2022 وذلك للاستماع للشهود وتقرير الطبيب الشرعي .