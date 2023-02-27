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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماهية الإخراج المسرحي والحرف المهددة ضمن فعاليات متنوعة بثقافة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من بينها محاضرة بقصر ثقافة الأقصر بعنوان "ماهية الإخراج في المسرح وعوالمه" تناول خلالها المخرج المسرحي كريم الشاوري الاتجاهات الحديثة في الإخراج المسرحي في الجانب الأدبي والعلمي في أوروبا وأنواع المذاهب في الأدب "الكلاسيكي، الرومانسي، الواقعي"، وشهد القصر أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبى، وقدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "قيمة الأمن في الوطن" تحدث بها محمد محمد الصادق عن أهمية أحساس الإنسان بالأمن والأمان، وكيف يساعد الأمن على الاستثمار والنمو الاقتصادي، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الحرف البيئية المهددة بالانقراض" تحدث بها سيد صدقي عن الحرف البيئية والتراث والطبيعة وكيفية الحفاظ على الحرف البيئية.

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وشمل برنامج الفرع وفق خطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، تنفيذ محاضرة بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي بعنوان "دور الدولة في دعم الثروة الحيوانية" تحدث بها علاء الأمين عن سياسية الدولة في الدعم وتوفير القروض لصغار المربين والرعاية البيطرية، وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "العدالة الاجتماعية" أوضحت بها د. سعاد أحمد عباس تعريف العدالة الاجتماعية وتعزيزها والرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية وصورها في مصر، وفي مكتبة الطفل والشباب بالرياينة نفذت أمسية شعرية للشاعر علي حسان، وأعد دوري ثقافي مع للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أداره محمد عبده، وأقامت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حكي بعنوان "الحمار الشقي" تأليف خالد عبد العاطي أوضحت خلالها منال عبد الرسول أن الأنانية مبدأ سيئ وأن عدم التوجيه السليم من الأم وتجاهل الأفعال السيئة يؤدي إلى الوقوع في الخطأ والتمسك بالعند يؤدى إلى العقاب الشديد.

وفي قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر عقدت محاضرة بعنوان "مخاطر الإرهاب علي المجتمع وقيمة الولاء والانتماء للوطن" أوضحت بها إيفون إيليا معنى الإرهاب وأنواعه وأشكاله وأسبابه ومخاطر الآثار الجانبية للإرهاب على الفرد والمجتمع، بجانب ذلك أعدت أمسية عن "الإسراء والمعراج" بحضور الشيخ محمد عبده أمين والشاعر شعبان شلبي والأديب بكري عبد الحميد، وتناولوا بها تفاصيل الإسراء والمعراج وكيف أسعد الله سبحانه وتعالى حبيبه ونبيه. كما أعد عرض إنشاد ديني للشاعر يحيى بحر، وذلك بمدرسة الإمام الحسين الابتدائية بنجع الترعة، بالإضافة إلى ذلك أعدت مناقشة كتاب "شرق النخيل" تأليف الكاتب والروائي بهاء طاهر ناقشه الشاعر بكري عبد الحميد، ونفذت ورشة فنية تنفيذ صفاء متولي عرابي بمدرسة الشيخ أبوالعلا الابتدائية.

وعقدت محاضرة بقصر ثقافة الطود بعنوان "التطور التاريخي لدور المرأة عبر العصور" سرد بها نصر محمد بعض المواقف المشرفة للمرأة عبر العصور، ونفذت ورشة أشغال يدوية نفذتها هند مصطفى، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية "ابتكارات بورق الفوم" لرحمة أحمد، وكذلك نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسومات فنية بعنوان "المستشفيات" تنفيذ أحمد أمين عبد الرحمن بصحبة مجموعة من التلاميذ رواد المكتبة، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري ورشة فنون تشكيلية لأروى أحمد الصاوي.

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