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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر تنظم ندوة عن “إدارة الوقت"

اسرة طلاب من اجل
اسرة طلاب من اجل مصر

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر ندوة بعنوان “إدارة الوقت ومهارة الاتصال الفعال”.

تحدث خلال الندوة الدكتور ممدوح كامل استاذ الصحة النفسية بجامعة الأقصر .

وخلال كلمته في ندوة “إدارة الوقت ومهارة الاتصال الفعال” التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر تحدث الدكتور ممدوح كامل أستاذ الصحة النفسية بجامعة الأقصر حول اهمية الوقت وإدارته وكيفية تنظيمه.

وعلى جانب آخر .. اجتمعت اسرة طلاب من أجل مصر جامعة أسوان بتوجيهات من الدكتور أحمد عبدالصادق منسق الانشطة الطلابية بالجامعة ورائد الأسرة ، بحضور أنور الكاشف منسق عام طلاب من أجل مصر جامعة أسوان وناقش من خلال الاجتماع المقترحات والأنشطة الذى يتم تنفيذها فى الفترة المقبلة ومن أهمها ايفنت بعنوان لنترك أثرا يحاضرها الدكتور احمد عبدالاخر

وتم طرح فكرة تكوين فريق مسرحى خاص بالأسرة المركزية وجارى التحضير لذلك.

كما تم إعلان الشروط العامة المتفق عليها بين لجنة الاختيار والتعيين لمناقشة تعيين المنسقين والنواب بالكليات والهيكل المركزى بالاسرة ، كما تناول ايضا الاجتماع بعض الخططة التى سيتم مناقشتها الفترة المقبلة.

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