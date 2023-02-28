اليوم .. محاكمة قاتلة "طفل المش" بالأقصر

تواصل محكمة جنايات الأقصر،اليوم محاكمة المتهمة بقتل طفل المش " "إبراهيم.س.ح" والبالغ من العمر 5 سنوات فى نجع العقاربة التابع لمدينة الطود ، بعد ان اكدت التحريات واعتراف المتهمة بقتل الطفل ووضعه فى برميل "المش " بسبب خلافات الجيرة ، واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة للطبيب الشرعى .

تفاصيل القضية

وكانت قد شهدت منطقة نجع العقاربة بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مطلع أغسطس الماضى، عثور الأهالى على جثمان طفل متغيب من منزل أسرته منذ حوالى 5 أيام، وتم ضبط سيدة للاشتباه فى كونها وراء خطف الطفل وقتله، وتم التحقيق معها من قبل رجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية تفاصيل الواقعة كانت بتلقى اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز مدينة الطود، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "إبراهيم.س.ح" 5 سنوات، مقتولا داخل شقة زوجة خالة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين لهم العثور على جثة الطفل داخل المنزل مووضع فى" برميل المش " حيث أنه عقب اختفاء الطفل قام جميع أفراد العائلة بالبحث عن الطفل فى كل صوب وحدب، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى لحين فحصها من رجال الطب الشرعى وإعداد تقرير بالوفاة تمهيدًا لتسليمه لذويه والتصريح بالدفن.