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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد ضاحي: تقدمنا بطلب لشركة العاصمة الإدارية لتخصيص أرض لإنشاء مستشفى آخر

الدكتور محمد ضاحي
الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي

أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة نواة أولى لمجمع طبي شامل.

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محمد ضاحي: التأمين الصحي يقدم العلاج والأجهزة التعويضية مجانا للمنتفعين


وأضاف محمد ضاحي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الاثنين، أن تقدمنا بطلب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة لتخصيص أرض لإنشاء مستشفي أخرى.
وأشار الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى أن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 25 ألف متر، وتضم 110 أسرة طبية، وبه كافة التخصصات.

وأكد الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن هناك اهتماما من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتأمين الصحي، مضيفا أن الرئيس السيسي أعطى لنا رؤية داخل الهيئة؛ لتزويد المظلة التأمينية لتشمل أكبر عدد من الشعب.

 

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