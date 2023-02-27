موسكو: روسيا لن تتخلى عن عضويتها في منظمة التجارة العالمية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، الكسندر بانكين، إن روسيا لن تتخلى عن عضويتها في منظمة التجارة العالمية، مثل هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى عزلة ذاتية مصطنعة للاقتصاد الوطني.

وقال بانكين: "حتى الآن، لم يتغير موقف الإدارات المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية الروسية، ما زلنا نعتبر منظمة التجارة العالمية منصة مهمة لا جدال فيها للدفاع عن المصالح التجارية والاقتصادية الروسية".

وشدد على أن “الانسحاب المحتمل لروسيا من منظمة التجارة العالمية سيعني الإقصاء الذاتي الفعلي من عمليات التقسيم الدولي للعمل، من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض المشاركة في سلاسل الإنتاج والتسويق العالمية، وسيؤدي إلى تأثير سلبي على مستوى ونوعية العلاقات الاقتصادية الخارجية".

وقال بانكين: "بالنظر إلى المستوى العالي من اندماج روسيا في الاقتصاد العالمي، فإن مثل هذه الخطوة الجذرية يمكن أن تؤدي إلى عزلة ذاتية مصطنعة للاقتصاد الوطني".

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي، الانتباه إلى حقيقة أنه لا توجد دولة واحدة في تاريخ وجود منظمة التجارة العالمية رفضت العضوية في المنظمة.

وأوضح أن هذه المسألة أثيرت في روسيا فيما يتعلق بالمبادرات ذات الصلة لنواب مجلس الدوما.