يصيبك بأمراض خطيرة| ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي باللبن على الريق؟

الشاي باللبن من المشروبات الشائعة التي يحبها الكبار والصغار، وفي حين أن تناوله يوفر عدة فوائد صحية للجسم، إلا إن الإفراط في استهلاكه على الريق يسبب بعض المضاعفات الصحية، ونذكرها لكم وفقًا لما أوضح موقع "thehealthsite".

١- الانتفاخ

يسبب شرب كثير من الشاي باللبن إلى إصابتك بالانتفاخ، نظرًا لاحتوائه على مادة الكافيين التي تعزز إنتاج الغازات، يُعطل الجهاز الهضمي ويسبب آلام المعدة.

٢- الإمساك

يؤدي استهلاكه على الريق أيضًا الإصابة بالإمساك، وذلك لاحتوائه على مركب يسمى الثيوفيلين الذي له تأثير تجفيف.

٣- الأرق

يحتوي الشاي على مادة الكافيين التي يمكن أن تُعطل دورة نومك وتسبب الأرق، لذلك، عليك تجنب استهلاكه إذا كنت تعاني من الأرق وأعراضه.

٤- ارتفاع ضغط الدم

يساهم الإكثار في تناول الشاي باللبن في اختلال توازن ضغط الدم، وبالتالي يجب على الشخص الذي يعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم تجنب استهلاكه بكميات كبيرة.

٥- الجفاف

من أخطر الآثار الجانبية لتناول الشاي باللبن على الريق يسبب الجفاف، وذلك بفضل محتواه العالي من الكافيين.

٦- الصداع

الأشخاص الذين يشربون الشاي باللبن على معدة فارغة، قد يعانوا أيضًا من الصداع.