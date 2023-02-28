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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفي: تكلفت تنمية سيناء تصل إلى 60 مليار دولار

سيناء
سيناء

قال الكاتب الصحفي وليد طوغان، إن من 40 سنة أو 41 سنة ومن 82 واكتمال تحرير سيناء و40 سنة كان هناك فرص متاحة أفضل من دلوقتي بكثير جدا أولها أنك أنت ما اخدتش هذا الجهد من حجم الأموال المنافقة.
 

 

 

وأضاف طوغان خلال لقائه علي قناة “CBC” مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر”، ان اولادنا اللي راحوا في سيناء واستشهدوا في فترات الإرهاب معاد حرب أكتوبر وثم بعد حرب أكتوبر كل هذه كانت فرص، ولكن الإرادة السياسية كانت مهمة في تنفيذ حقائق على أرض الواقع.

 

تكلفت تنمية سيناء تصل إلى 60 مليار دولار

 

وأكد طوغان، أن تكلفت تنمية سيناء حوالي 60 مليار دولار لم تكن التنميه تمت في سيناء أو بدأت التنمية في سيناء خلال الفترة اللي فاتت بعد معركة الإرهاب ثم بدء التنمية في سيناء التكلفة اليوم مش مسألة سعر صرف الدولار، ولكن تكلفة الخدمة.

 

تكلفة البضائع والخدمات والمنتجات تصل إلي 200 مليار جنيه

وأشار، إلى أن تكلفة البضائع والخدمات والمنتجات تصل إلي 200 مليار جنيه رقم رهيب و ضخم، وتم إنشاء تنمية سيناء ومبادرة حياة كريمة ومنظومة التموين ومنظومة التأمين الصحي وكل هذا في مسارات مختلفة ومتوازية وبالإضافة استعادة مصر المكانة الدولية.

 

 

سيناء حرب اكتوبر أرض الواقع الأموال الإرهاب دولار مليار دولار البضائع

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