تنمية أولية لجذب الاستثمارات الخارجية في سيناء

قال المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إن التنمية هدف مباشر لحماية سيناء وملء الفراغ الجغرافي بها كبعد للأمن القومي من خلال زيادة عدد السكان بها، فالمستهدف أكثر من 3.5 ملايين شخص سواء من أهالي سيناء أو المحافظات الأخرى المتكدسة.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن ما يحدث في سيناء حتى الآن تنمية أولية لجذب الاستثمارات الخارجية، لافتا أن التنمية في سيناء تستهدف البنية التحتية وتجهيز الأرض لاستقبال الناس وتعميرها من خلال توفير كل الخدمات.

وأوضح أن التجمعات التنموية التي أنشأت في وسط سيناء، وتم توزيع المرحلة الأولى منها، وهو عبارة عن مسكن مساحته 200 متر مسطح، مقابل التعلية للدور الثاني إضافة إلى 5 أفدنة جاهزة للاستصلاح، وهذه التجمعات بها مدارس ومساجد ومراكز شباب ووحدات صحية وجمعيات ومخابز على أحدث طراز.

ولفت أن هناك تجمعات زراعية سواء التي قام بها جهاز تعمير سيناء أو الأجهزة الأخرى، فكل الجهود متضافرة بالتنسيق مع بعضها لتقديم الخدمة لأهالي سيناء.



