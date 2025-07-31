شوبير: تجديد أليو ديانج مع الأهلي مسألة وقت

زف الإعلامي أحمد شوبير بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج.



وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية: تواصلت مع مسؤولين في الأهلي، وقالولي إن الدنيا قريبة جدًا جدًا بالنسبة للتجديد مع ديانج".

وأضاف:" ديانج ليس لديه أي اشتراطات مادية، المشكلة مش في الفلوس، لكن في مسألة المشاركة مع الفريق، هو حاسس إنه اتظلم لما خرج إعارة وكان يتمنى يكمل، خصوصًا إنه كان متوهج وقتها".



وتابع:" ديانج يريد التأكد من أنه سيكون له مكان ودور واضح في الفريق، وهو أمر طبيعي بالنسبة للاعب بحجمه.

و اختتم شوبير :من الآخر.. الدنيا قريبة جدًا، وتجديد عقد أليو ديانج مع الأهلي أصبح مسألة وقت".