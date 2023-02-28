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أخبار البلد

"القوى العاملة": حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع العمل بالوادى الجديد

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشان استكمال عمليات حصر وتسجيل لعمالة غير منتظمة بمواقع العمل ، وذلك  بعملية إنشاء محلات تجارية بفندق الخارجة وجامعة الوادى الجديد ومدينة باريس ، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية  لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التى تقدمها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم كافة اوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة الموجودة بكافة الشركات والمشروعات القومية الموجودة بالمحافظات وتسجيلهم من خلال الادارات المختصة بالمديريات وتكوين قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة عن تلك الفئة .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد ، فى تقريره ، انه استكملت المديرية جهودها فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالشركات والمشروعات القومية داخل المحافظة وذلك لشمولهم فى منظومة الرعاية المتكاملة التى توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها من تلك الفئة ، ومستمرة فى القيام بمهامها تجاه ذلك الملف خلال الفترات المقبلة  .

وأضاف مدير المديرية ، ان المديرية توفر للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بقواعد بياناتها على المقاولين والشركات ، منح دورية تمثل فى مجملها 2000 جنيه بواقع 4 منح سنوية ، كما انها توفر رعاية صحية من خلال التامين الصحى ومساهمة فى إجراء العمليات الجراحية ، ومنح رعاية أجتماعية فى حالات الزواج والمواليد ووفاة احد الاقارب ، كما توفر لهم وثيقة تامين ضد الحوادث الشخصية التى قد تصيبهم فى محيط عملهم .

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