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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد شركة هندية لبحث التعاون المشترك

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد شركة "شيريبال لمواد التغليف" إحدى شركات مجموعة "شيريبال جروب الهندية"، في إطار تعزيز التعاون بين مصر والهند، وجذب الاستثمارات الهندية في القطاعات المختلفة بمقر الهيئة الرئيسي بالسخنة، بحضور اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والسيد فيد براكاش شيريبال، رئيس المجموعة، وذلك لمناقشة جذب استثمارات الشركة الهندية في المنطقة.

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وخلال الاجتماع، قدم نائب رئيس الهيئة عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية وكذلك القطاعات الصناعية المستهدف توطينها ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، وأبرزها مجالات الطاقة الخضراء والبتروكيماويات التي تقع ضمن مجال اهتمام الشركة الهندية، كما أشار خلال العرض إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة لشركاء نجاحها من المستثمرين وعلى رأسها التمتع بسعر صفر كضريبة القيمة المضافة للسلع والخدمات الواردة إلى الهيئة، فضلًا عن توافر البنية التحتية والمرافق، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة على ضفتي قناة السويس.

وأعرب الوفد الهندي عن اهتمامه بالتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية، خاصة في قطاع صناعات الخلايا الشمسية ومواد التغليف اللذين تشتهر شركة شيريبال بإنتاجهما، كما تدرس الشركة نقل تجربتها الرائدة في مجال الاستثمار في التعليم سواء التقليدي أو المهني من خلال المبادرة التابعة للشركة والمسماة مبادرة "شانتي" وذلك للمساهمة في رؤية المنطقة الاقتصادية نحو خلق مجتمعات متكاملة الخدمات بنطاق الهيئة.

وأعقب الاجتماع اصطحاب وفد الشركة الهندية في جولة داخل مقر الهيئة للتعرف على خدمات الشباك الواحد، وكذلك زيارة الوفد لبعض المصانع العاملة في نطاق المنطقة الاقتصادية، ثم التوجه لزيارة ميناء السخنة والتعرف عن كثب على أعمال التطوير الجارية ليكون أهم ميناء محوري على البحر الأحمر.

الجدير بالذكر أن شركة Shiripal Poly Films هي إحدى شركات Shiripal Group Ind. الهندية، وهي شركة متخصصة في إنتاج مواد التغليف والتعبئة وإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية والبتروكيماويات ولها العديد من الفروع حول العالم، كما تملك الشركة خبرات كبيرة في مجال إنتاج وتشغيل الخلايا الشمسية التي هي أحد مصادر الطاقة النظيفة اللازمة لإنتاج الوقود الأخضر.

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