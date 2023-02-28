أخبار السيارات.. هيونداي i10 موديل 2023 الفيس ليفت الجديدة.. أسباب تؤدي لعدم تشغيل السيارة والبطارية سليمة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تنتمي سيارة شيفروليه سبرنت موديل 1986 الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتم لإنتاجها من قبل شركة شيفرولية الأمريكية، ونالت شيفروليه سبرنت علي مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين بفضل تصميمها الرياضي والعصري، وحصلت سبرنت علي ثقة المصريين بفضل اعتماديتها العالية ومحركها القوي، بالإضافة الي سعرها المنخفض الذى تطرح به للبيع .

سيارة تويوتا كرسيدا موديل 1982 هي إحدى طرازات تويوتا اليابانية متوسطة الحجم، وتنتمي إلي فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم عالية الفخامة، وبدأ إنتاجها باليابان عام 1973 بعد تغيير اسمها من كورونا مارك 2 إلى كرسيدا ، وبدأ تصديرها من بداية الجيل الثاني عام 1977 إلى معظم أنحاء العالم، ونالت كرسيدا علي شهرة كبيرة لدي المواطنين المصريين بفضل محركها القوي، وتصميمها الشبابي العصري، بالإضافة الي ثمنها الرخيص مقارنة بفئتها السعرية .

أعلن وكيل سيارات جيلي الصينية في مصر عن توافر طراز جيلي كول راي موديل 2023، ونالت هذه السيارة علي اقبال واستحسان كبير من قبل المصريين بفضل ما تحتوي علية من تكنولوجيات حديثة، بالإضافة الي انتماءها الي فئة السيارات الكروس أوفر وفيرة المساحة والمرتفعة عن الأرض مما يساعدها علي السير في الطرق الغير مؤهلة بسهولة، وتقدم في مصر عبر فئتين مختلفين في التجهيزات .

يواجه الكثير من ملاك السيارات مشكلة عدم دوران " تشغيل " محرك السيارة رغم أن البطارية سليمة والكاسيت يعمل والإضاءة تعمل، ولكن ما سبق لا يشير إلى أن البطارية سليمة ولا يوجد بها أعطال.

زادة أسعار السيارات خلال الفترة الماضية عالميا، مما أدي الي تقلص إنتاج مصانع السيارات لموديلات 2023، ورغم ذلك توافر داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من جيع طرازات السيارات ومنها الهاتشباك والكروس أوفر، ولكن برغم توافر السيارات الجديدة الأن ألا أن أسعارها أصبحت متقاربة من بعضها البعض.

تعد سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2023 هي الأولى من نوعها في أسطول سيارات فيراري، بالإضافة إلي أنها أول فيراري بأربعة أبواب، وأطلقتها شركة السيارات الإيطالية نهاية العام الماضي، واسمها يعني الحصان الأصيل باللغة الإيطالية، وتنتمي فيراري بوروسانجوي الي فئة سيارات الـ SUV التي تعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

أقامت شركة مازيراتي معرض لإظهار مجد سيارة مازيراتي جران توريزمو، وذلك لان أخر إصدار من تلك السيارة تم رؤيته من 16 عام، وبالتالي فأن سيارة مازيراتي جران توريزمو موديل 2023 الكهربائية هي أول سيارة في الجيل الجديد الذى يظهر بعد اختفاء دام الي 16 عام، ومازال الجيل الجديد يحتفظ بنفس مظهر سابقتها.

سيارات المدن الصغيرة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، تعاني من الإهمال وقلة الاهتمام من قبل صناع السيارات، ولكن شركة هيونداي لا تعمل وفقا لهذا المنظور وقامت بالكشف عن سيارة هيونداي i10 الفيس ليفت الجديدة موديل 2023 بمجموعة تحديثات جمالية وألوان جديدة ومزايا إضافية بالمقصورة الداخلية، وهي منافسة لسيارات مثل، كيا بيكانتو، وتويوتا ايجو X.